Minister I. Matovič vstúpil do koalície ministrov financií pre klímu

Bratislava 12. októbra (TASR) – Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) vstúpil do koalície ministrov financií pre klímu. V utorok sa zúčastnil na videokonferencii zasadnutia Koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia. Do tejto medzinárodnej iniciatívy vstupuje Ministerstvo financií (MF) SR v záujme zlepšenia schopností zohľadniť boj s klimatickou krízou v politikách rezortu financií a reagovať na jej ekonomické dôsledky.



Matovič ocenil prínos iniciatívy k budovaniu povedomia o dôležitosti agendy rezortov financií v riešení klimatických otázok. "Keďže nás čakajú dôležité reformy, uvedomujeme si zodpovednosť ministerstiev financií, ako tvorcov hospodárskej a fiškálnej politiky, pri riešení klimatickej krízy, ktorej čelíme," uviedol.



Pokračoval, že túto koalíciu vníma ako kľúčového hráča pri formovaní úlohy ministerstiev financií ako hybných síl v tomto úsilí. Zdôraznil, že angažovanie sa v koalícii umožní Slovensku uplatniť najlepšiu medzinárodnú expertízu, či kvalitnejšie implementovať plánované opatrenia na úrovni EÚ v rámci balíčka "Fit for 55" a Plánu obnovy.



Členstvom v koalícii sa Slovensko prihlásilo k takzvaným Helsinským princípom, ktoré ašpirujú napríklad na zohľadnenie zmeny klímy v makroekonomickej politike, fiškálnom plánovaní a rozpočtovaní. Úlohou MF je podieľať sa na smerovaní medzinárodných diskusií a čerpať zo skúseností partnerských krajín a pri zavádzaní osvedčených postupov vo fiškálnej politike a verejných financiách v procese napĺňania Parížskej dohody a dosahovania uhlíkovej neutrality.



Koalícia ministrov financií pre klimatické opatrenia vznikla v roku 2019 na platforme Svetovej banky. V súčasnosti združuje 65 štátov a 25 medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií. Jej cieľom je pomôcť krajinám vymieňať si skúsenosti a dobrú prax v oblasti ekonomických, daňových a rozpočtových opatrení, ktoré sa ukazujú ako jedny z najefektívnejších v boji s klimatickou krízou.