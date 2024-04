Minister J. Ráž: Zhotoviteľa kysuckej D3 začne NDS obstarávať v máji

Bratislava/Čadca 18. apríla (TASR) - Zhotoviteľa prvého z troch chýbajúcich úsekov kysuckej diaľnice D3 začne Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadať na budúci mesiac. Ide o úsek Čadca, Bukov - Oščadnica s tunelom Horelica. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom informoval v novom seriáli na sociálnej sieti.



"D3 je vo vysokom štádiu prípravy. Našou ambíciou je každý druhý mesiac vyhlasovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V máji bude prvé, v júli druhé a v septembri tretie. Verím, že súťaže nastavíme tak, aby sme sa do budúcna vyhli odvolaniam," povedal Ráž.



Štvorkilometrový úsek Čadca, Bukov - Oščadnica s tunelom Horelica je už dnes súčasťou D3, avšak len v polovičnom profile. Odhadované náklady na jeho dokončenie sú takmer 200 miliónov eur. Ako druhý by sa mal súťažiť úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, ktorý má takmer 11 kilometrov a jeho súčasťou bude aj mimoúrovňová križovatka pri Krásne nad Kysucou. Náklady na tento úsek sa odhadujú na viac ako 400 miliónov eur.



Posledná časť D3, na ktorú sa vyhlási verejné obstarávanie, bude najdrahšia aj najdlhšia. Jedenásťkilometrový úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto má stáť takmer pol miliardy eur. Budú na ňom dve križovatky a takmer polovica diaľnice bude postavená na mostoch. "V momente, ako podpíšeme zmluvu, je doba výstavby tri roky. Začiatok výstavby závisí od toho, ako sa podarí obstarať zhotoviteľa. Naším cieľom je podpísať zmluvy so zhotoviteľmi možno už koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka začať stavať," dodal šéf rezortu dopravy.