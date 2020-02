Minister J. Richter požiadal prezidentku o stretnutie k 13. dôchodku

Bratislava 26. februára (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) v stredu požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o prijatie, na ktorom jej chce vysvetliť prípadné nejasnosti týkajúce sa novely zákona o sociálnom poistení. Spolu s predsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku Jánom Lipianskym žiadajú prezidentku, aby novelu, ktorá priniesla uzákonenie 13. dôchodku, podpísala ešte do volieb.



"Toto je situácia, keď by sa mala prezidentka v maximálnej miere prejaviť ako nadstranícka," povedal Richter. Podľa ministra pri príprave zákona nerozlišovali medzi dôchodcami podľa straníckej príslušnosti, ale novela pomôže všetkým seniorom. "Preto pokladáme za potrebné požiadať pani prezidentku, aby si vypočula naše argumenty, prípadne kládla otázky. Radi odpovieme, aby sa vedela objektívnejšie rozhodovať," dodal minister.



Podľa poslanca za stranu Smer–SD Erika Tomáša sa dôchodcovia obávajú, že prezidentka novelu nepodpíše a nová vláda by ju mohla zmiesť zo stola. V budúcej vláde by totiž podľa Tomáša mohli byť strany, ktoré zvyšovanie dôchodkov tak, ako ich navrhla strana Smer-SD, nepodporili.



Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny tvrdil, že Sociálna poisťovňa je pripravená zvládnuť vyplácanie dôchodkov. Potrebnú sumu údajne vedia vyplatiť z rezervy poisťovne. Podľa Richtera je predpoklad rastu hrubého domáceho produktu aj v tomto roku, a preto by nemal byť s financovaním dôchodkov problém. Richter okrem iného očakáva napríklad aj vyšší výber poistného.



Podľa predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Jána Lipianskeho je dôležité, že sa o zvyšovaní dôchodkov začalo hovoriť. "Chcel by som zdôrazniť, že toto výrazne pomôže v zvyšovaní životnej úrovne seniorov," povedal. Lipiansky verí, že prezidentka zákon podpíše ešte do volieb.