Minister Ján Mičovský po diskusii s farmármi avizoval ďalšie zmeny

Valaliky 25. augusta (TASR) - Vývoj slovenského poľnohospodárstva a možnosti riešenia súčasných problémov v agrorezorte boli témou utorkového stretnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského (OĽANO) s farmármi z východného Slovenska v obci Valaliky (okr. Košice-okolie).



Za veľkú úlohu pre vládu označil minister, aby sa Slovensko vyrovnalo okolitým krajinám v podpore farmárov. "Je pravda, ktorá tu zaznievala, a ja ju musím uznať, že okolité krajiny podporujú svojich poľnohospodárov lepšie a účinnejšie," skonštatoval Mičovský.



Základným motívom bola podľa neho otázka posunu v pohľade na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku. "Jasne sme deklarovali zámer, na ktorom budeme trvať, a to je otázka zastropovania, otázka prevedenia peňazí na produkciu a zníženia na účely, ktoré sa v minulosti ukázali ako málo efektívne, to znamená to samotné mulčovanie alebo nízke užívanie pôdy," povedal minister. Informoval, že ministerstvo pripravuje na budúci rok zákon o poľnohospodárstve, kde sa bude okrem iného riešiť aj problém tzv. križovania pozemkov, ktorý neraz vedie až k fyzickým konfliktom na poliach.



Na kritiku farmárov na personálne obsadenie pozícií na ministerstve a v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) Mičovský pripustil, že sú tam stále ľudia, ktorí by tam nemali byť. Túto vec označil za otázku relatívne krátkeho času. Postupne podľa neho prichádzajú na ministerstvo ľudia, ktorí majú prispieť k ozdraveniu a "renesancii" slovenského poľnohospodárstva. "Sú to ľudia, ktorým verím a ktorí prichádzajú postupne, lebo nájsť špičkových ľudí, s ktorými sa dá urobiť zásadná zmena, nie je jednouché," dodal.



Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriela Bartošová oznámila, že v najbližšom čase chystá veľké organizačné zmeny. "Viesť by mali k popretŕhaniu väzieb, k minimalizovaniu možností korupcie, ku kvalite pracovníkov, špecializácii pracovníkov, k zrýchleniu úkonov," povedala. Od začiatku apríla, keď nastúpila do funkcie, už došlo k prepusteniu asi 30 pracovníkov. Oficiálne rozhodnutie o organizačnej zmene by podľa nej malo padnúť v septembri alebo októbri.



Ministra pozvala na diskusiu Iniciatíva poľnohospodárov, ktorá za bývalej ministerky Gabriely Matečnej (nominantka SNS) organizovala protesty. Farmár František Oravec z tejto iniciatívy pripomenul, že protesty, ktoré vznikli aj pre násilné napádania menších farmárov na poliach, podporili vtedy lesníci na čele práve s Mičovským. "Farmári na tomto stretnutí vytýkali ministrovi pôdohospodárstva, že nie sú vymenení sekční šéfovia ministerstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a že toto sú tie trójske kone, ktoré naďalej pracujú na rozpade ministerstva a PPA, a poza chrbát ministrovi a generálnemu riaditeľovi PPA stále konajú v rozpore so zákonom," vyhlásil Oravec. Niektorí farmári tiež podľa neho poukázali na to, že v okolitých krajinách, ako je Maďarsko, Česko a Poľsko, sú ďaleko lepšie podmienky pre farmárčenie ako na Slovensku. Zároveň Oravec vyjadril dôveru Mičovskému a v jeho snahu o pozitívnu zmenu.



Na stretnutí sa zúčastnilo zhruba sto farmárov, ich počet bol limitovaný opatreniami proti šíreniu koronavírusu.