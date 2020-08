Minister Mičovský vyzval poľnohospodárov na segmentáciu veľkých polí

Pružina 20. augusta (TASR) – Poľnohospodárski prvovýrobcovia by mali pestovať úrodu na poliach, ktoré budú pôsobiť vľúdnejšie, budú fragmentovanejšie a rozdelené na viac segmentov. Počas štvrtkovej návštevy salaša v obci Pružina v Považskobystrickom okrese to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).



„Naša krajina často pôsobí pri pohľade zhora dosť smutne. Obrovské lány kukuríc, slnečníc či repky nielenže nie sú pekné, ale nie sú ani prospešné. Prosím poľnohospodárov, ľudí, ktorí nás živia, aby mali na mysli aj pôdu a teraz v čase plánovania nových osevných postupov osievali parcely tak, aby neboli väčšie ako 50 hektárov. V prípade plôch, ktoré sú ekologicky ohrozené eróziou, by pokojne stačilo aj 30 hektárov,“ vyzval poľnohospodárov šéf rezortu.



Ako dodal, zatiaľ poľnohospodárom za šetrný vzťah k pôde nemôže nič sľúbiť, apeluje však na fakt, že poľnohospodári sú „úžasnými údržbármi krajiny“ a že sa snažia robiť krajinu krajšou. „Oddelenie plodín môže byť rôzne. Môžu to byť obyčajné pásy, prieseky, aleje, stromoradia a vetrolamy. Ide nielen o to, aby bola krajina krajšia, ale najmä aby vietor v rámci veternej erózie neodvieval tony zeme. Aby si zem živiny zachovala a aby boli živinami aj pre budúce generácie,“ zdôraznil Mičovský.



Pripomenul, že segmentácia ornej pôdy je dôležitá aj v súvislosti so zmenou klímy. „Klimatické zmeny neprichádzajú, ony už tu sú. Cítime to pri obrovských prietržiach mračien, pri horúčavách. Máme pomerne málo možností, ako tomu zamedziť, ale nie sme bezbranní. A jedna z účinných zbraní je práve to, aby sme mali krajinu takto rozdelenú,“ pripomenul šéf agrorezortu.



„Sľubujem, že to nie je len výzva – skúste to takto obsiať a ja budem spokojný. Ja verím, že už na budúci rok nájdeme prostriedky na to, aby sme do programov poľnohospodárskej politiky vedeli včleniť reálnu podporu takýchto krokov,“ doplnil minister s tým, že dôležitým aspektom je i zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Lov diviačej zvery je podľa neho pri veľkých plochách omnoho komplikovanejší.



Podľa generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV Martina Nevolného rôznorodosť v krajine v minulosti zabezpečovala živočíšna výroba. „Od 90. rokov začala živočíšna výroba veľmi prudko klesať a stále klesá. Budeme robiť všetko pre to, aby sme podiel živočíšnej výroby na celkovej poľnohospodárskej výrobe zvyšovali a zabezpečili rôznorodosť plodín na ornej pôde, aby tam prišli aj krmoviny do živočíšnej výroby,“ zdôraznil Nevolný.