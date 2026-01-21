< sekcia Ekonomika
Minister obchodu USA útočil na Európu, šéfka ECB odišla od večere
Šéfka ECB Christine Lagardová opustila miestnosť počas ostrej kritiky Európy zo strany Lutnicka, ktorá vyvolala ostré diskusie a pokriky, povedal pre Reuters jeden zo zdrojov oboznámený so situáciou.
Autor TASR
Davos 21. januára (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) odišla na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) zo slávnostnej večere, ktorú v utorok (20. 1.) organizoval Larry Fink, šéf spoločnosti BlackRock. Reagovala tak na prejav amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka voči Európe. Fink následne celú akciu pred podávaním dezertu zrušil. Informovala o tom agentúra Reuters.
Šéfka ECB Christine Lagardová opustila miestnosť počas ostrej kritiky Európy zo strany Lutnicka, ktorá vyvolala ostré diskusie a pokriky, povedal pre Reuters jeden zo zdrojov oboznámený so situáciou. Večeru usporiadal Larry Fink zo spoločnosti BlackRock, ktorý je spolupredsedom WEF. Na večeri sa zúčastnilo niekoľko stoviek hostí, pričom Lutnick mal prejav ako posledný.
Vo svojom prejave tvrdo kritizoval Európu a počas obzvlášť ostrých slov, na ktoré hostia reagovali pokrikmi, Lagardová miestnosť opustila. Fink nakoniec celú akciu ukončil ešte pred podávaním dezertu, keďže v reakcii na prejavy Lutnicka odišla nielen Lagardová, ale následne aj viacero ďalších hostí, dodal zdroj.
ECB sa k informáciám odmietla vyjadriť. Na žiadosť Reuters nereagovali ani zástupcovia amerického ministerstva obchodu či WEF.
