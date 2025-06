Minister R. Takáč kritizoval opozíciu, podľa neho škodí Slovensku

Bratislava 12. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) opätovne kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho škodí Slovensku. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii za účasti podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a poradcu premiéra Mareka Paru v súvislosti s vyjadreniami niektorých opozičných poslancov, ktorí poukazovali na zmluvu rezortu pôdohospodárstva s advokátskou kanceláriou Mareka Paru.



„Opozícia nevie s nami súperiť v tom politickom súboji, nevedia politicky nad nami vyhrať, nevedia riešiť vecne veci a nevedia aj prehryznúť tie úspechy, ktoré sa nám napríklad aj na ministerstve pôdohospodárstva podarili,“ zhodnotil Takáč.



Podľa Gašpara dôkazom toho, ako opozícia škodí Slovensku, je takzvaná kauza haciendy. „Kauza haciendy je toho jasným dôkazom, pretože táto kauza má vrcholiť tým, že bude vôbec Európska komisia nad klamstvami, ktoré šíri opozícia, uvažovať, či spĺňame podmienky právneho štátu a prípadne, či nám netreba pozastaviť plnenie alebo teda poskytovanie eurofondov,“ uviedol Gašpar.



Poprel, že by politici vládnej koalície obhajovali tých, ktorí by porušili podmienky čerpania eurofondov alebo kryli nejakú trestnú činnosť.



Aj Para poprel, že by si jeho právnu kanceláriu agrorezort zazmluvnil po prepuknutí kauzy s haciendami, ako to naznačovali opoziční poslanci. Zmluvu s ministerstvom mala právna kancelária podľa neho už predtým. Argumentoval, že by prípadné individuálne zlyhania ani nemohol zastupovať, lebo by bol v konflikte záujmov.



Parlament sa mal minulý týždeň mimoriadne zísť k rozdeľovaniu eurofondov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Jej jediným bodom bol návrh skupiny opozičných poslancov na prijatie uznesenia NR SR k podozreniam zo zneužitia finančných prostriedkov EÚ poskytovaných PPA na účely budovania ubytovacích zariadení s cieľom rozvoja agroturistiky. Mimoriadna schôdza sa napokon nekonala. Poslanci parlamentu ju síce otvorili, následne však neschválili jej program.