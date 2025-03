Minister Ráž odovzdal v Pečovskej Novej Vsi 24 nových nájomných bytov

Pečovská Nová Ves 17. marca (TASR) - V obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov v pondelok odovzdali do užívania 24 nových nájomných bytov. Obec chce v troch etapách zabezpečiť spolu 72 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov v šiestich bytových domoch. Projekt realizuje vďaka dotácii z Ministerstva dopravy SR a finančnej podpore Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na odovzdaní bytov sa v pondelok zúčastnil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka a starosta obce Jaroslav Dujava.



"Ako sme mohli vidieť, ide o veľmi pekné a moderné byty, v ktorých sa bude nájomcom príjemne žiť. Pečovská Nová Ves je dobrým príkladom toho, ako aktívne vedenie obce dokáže cez náš dotačný program podpory výstavby nájomných bytov zabezpečiť pre svojich obyvateľov kvalitné bývanie. Verím, že sa im podarí projekt úspešne dotiahnuť do konca a že povzbudia aj ďalších starostov a primátorov," uviedol Ráž.



Ako povedal, je pravdou, že na ministerstve bojujú s konsolidáciou, nedostatkom finančných prostriedkov a s limitom verejných výdavkov. "Preto bolo aj ťažké ustáť, aby sa nám podarilo zachovať popri schéme takzvaných úverov pre podporu sociálneho bývania, ktoré sú za nízky úrok, konkrétne tu to bolo teda nula percent, aby sa nám podarilo zachovať aj tento takzvaný dotačný systém," doplnil minister.



Podľa Lipku aj v roku 2025 je ŠFRB finančne pripravený pomôcť samosprávam s výstavbou nájomných bytov a technickou vybavenosťou. "Zo ŠFRB sme obci poskytli na túto druhú etapu výhodný úver na výstavbu bytových domov a aj úver na ich technickú vybavenosť. Aj ja chcem povzbudiť starostov a primátorov, aby sa neváhali na nás obrátiť, radi im poradíme a pomôžeme," doplnil Lipka.



Koncom minulého roka ŠFRB podľa jeho slov urobil analýzu, v rámci ktorej analyzovali modely financovania nájomného v Česku, Maďarsku, Poľsku a ďalších krajinách, kde má nájomné bývanie dlhodobú tradíciu. "Ani v jednej sme nenašli takýto model, kde je vo fonde akumulovaných množstvo peňazí a tie sa obrátkovo točia a zo splátok sa financujú ďalšie takéto projekty," povedal Lipka.



V rámci druhej etapy projektu za 2.112.067,70 eura postavili osem jednoizbových, osem dvojizbových a osem trojizbových bytov s výmerou od 43 do 64 štvorcových metrov. Ku každému bytu prislúcha pivnica a parkovacie miesta.



"V roku 2022 sme sa dali na cestu výstavby nájomných bytov. Prvú etapu sme zrealizovali v 2022 kúpou nehnuteľnosti od developera, v tomto prípade sme v roku 2023 získali dotáciu a podporu zo ŠFRB. Vďaka nej dnes vedľa vás a nás stojí dielo v hodnote 2,1 milióna eur. Naším prvoradým cieľom je udržať a stabilizovať mladú generáciu obyvateľov, zabrániť odlevu obyvateľov do okolitých miest a prilákať do obce mladé rodiny z blízkeho okolia," uzavrel starosta.