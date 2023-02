Minister S. Arábie: Dohoda OPEC+ o ťažbe bude pokračovať do konca roka

Rijád 17. februára (TASR) - Súčasná dohoda aliancie OPEC+ o ťažbe ropy bude pokračovať do konca roka. Vyhlásil to saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulaziz bin Salmán. Dodal, že je opatrný, pokiaľ ide o prognózy vývoja dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Aliancia, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a desať ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, sa vlani v októbri dohodla na znížení ťažby o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne do konca roka 2023.



"Dohoda, ktorú sme uzavreli v októbri, platí po zvyšok roka," vyhlásil.



OPEC tento týždeň zvýšil svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2023, keďže Čína uvoľnila obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Ale podľa saudskoarabského ministra sú potrebné ďalšie záruky.



Poznamenal pritom, že bez ohľadu na trendy je potrebné postupovať opatrne. Nestačí vidieť len začiatok pozitívneho trendu, ale je potrebné sa ubezpečiť, že tieto pozitívne signály na trhu je možné udržať, vyhlásil.



Princ Abdulaziz bin Salmán povedal, že stále nie je jasné, ako dlho bude pokračovať sprísňovanie globálnej menovej a fiškálnej politiky. Nevie sa, kam zájde inflácia a ako na ňu budú reagovať centrálni bankári vzhľadom na svoj mandát.