Minister S. Vlčan vníma M. Ovseníka ako rešpektovanú autoritu v odbore

Bratislava 24. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) tvrdí, že sa pri výbere svojho poradcu Milana Ovseníka rozhodoval na základe jeho odbornej praxe a bohatých skúseností, vybudovaných vzťahov s malými a strednými lesohospodármi, ale aj platformou vidieckych farmárov.



Ako ďalej uviedol pre TASR v reakcii na výzvu iniciatívy My sme les, agrominister vníma osobu Ovseníka ako dlhodobo rešpektovanú autoritu v oblasti lesného hospodárstva, agroturistiky aj preto, lebo je predsedom najväčšieho združenia reprezentujúceho 11.000 vlastníkov neštátnych lesov, čo predstavuje až dve tretiny takýchto vlastníkov a už dlhodobo sa politicky vôbec neangažuje.



Iniciatíva My sme les je zhrozená z diania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedli to za iniciatívu Ondrej Kameniar a Marek Kuchta vo verejnej výzve na stiahnutie Ovseníka z funkcie poradcu ministra pôdohospodárstva.



"So zdesením sme prijali správu, že členom zboru poradcov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mal byť aj kontroverzný lobista a nominant strany Smer-SD Milan Ovseník, ktorý je verejne známy svojím tendenčným a predpojatým vystupovaním. Tento návrh vzhľadom na minulosť, ako aj pretrvávajúce aktivity pána Milana Ovseníka pokladáme za neakceptovateľný," zdôraznili.



Iniciatíva preto verejnou výzvou vyzýva Vlčana, aby stiahol Ovseníka z funkcie svojho poradcu.