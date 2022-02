Minister S.Vlčan poveril riadením štátneho podniku Lesy SR M. Vigodu

Bratislava 18. februára (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) poveril riadením štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Vzhľadom na to, že som nemal jednoznačného kandidáta, poveril som Mateja Vigodu na základe výsledkov konzultácií s poslaneckým klubom OĽANO. Zároveň som ho požiadal, aby žiadnym spôsobom nezasahoval do vyšetrovania trestného oznámenia na odštepnom závode Horehronie, ktoré sa týka jeho osoby," uviedol minister.



Riadením je Vigoda podľa MPRV poverený až do ukončenia riadneho výberového konania, ktoré bude vyhlásené v najbližších týždňoch.