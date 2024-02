Minister Výborný: V mnohom mám totožné výhrady voči EK ako farmári

Praha 22. februára (TASR) - Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný ocenil korektný priebeh štvrtkových protestov farmárov. Vníma ich ako podporu svojho mandátu pre rokovanie v Bruseli, kde sa s rezortnými kolegami z Európskej únie (EÚ) zídu budúci týždeň v pondelok (26. 2.). Na tlačovom brífingu takisto dodal, že má vo viacerých oblastiach totožné výhrady voči požiadavkám Európskej komisie (EK) ako protestujúci farmári, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"S mnohými témami, s ktorými dnes prišli, úplne súzniem a čiastočne aj rozumiem tomu, že chcú týmto spôsobom spoločne so zástupcami farmárov nielen zo štátov V4, ale aj z Rumunska, Bulharska či pobaltských štátov vyjadriť nespokojnosť voči tomu, akým spôsobom je nastavená poľnohospodárska politika zo strany EÚ," povedal minister. Agro sektor je podľa neho v celej Európe zahlcovaný administratívou a byrokraciou.



Štvrtkový protest podľa neho nie je namierený proti vláde či politike českého ministerstva pôdohospodárstva. "Vnímam ho skôr ako podporu svojho mandátu pri mimoriadnom rokovaní rady ministrov pôdohospodárstva, na ktorom sa zúčastním v pondelok 26. februára," dodal šéf českého agro rezortu.



V otázke nadmernej byrokracie sa s poľnohospodármi úplne stotožňuje. Pri výhradách k takzvanému Green Dealu je opatrnejší. Dohoda je podľa neho kľúčová na udržanie kvalitnej ornej pôdy aj v budúcnosti. Za nutné však považuje upraviť jej parametre tak, aby štáty EÚ boli konkurencieschopné s ostatnými krajinami.



Farmárom takisto prekáža dovoz lacných plodín z krajín mimo EÚ, napríklad aj z Ukrajiny. Výborný sa opakovane vyjadril, že zákaz dovozu nie je namieste. "Česká vláda vždy stála za Ukrajinou, je jej potrebné pomôcť nielen na úrovni vojenskej..., ale aj na úrovni ekonomickej. Súčasťou ekonomickej podpory Ukrajiny - aby si bola schopná sama financovať svoju obranu - je aj to, že je dočasne súčasťou otvoreného trhu s EÚ," pripomenul minister.



Platnosť tejto dohody sa skončí v júni. Výborný si myslí, že by sa mala predĺžiť. Dodal však, že je dôležité, aby platili rovnaké pravidlá pre všetky krajiny, a práve to chce zdôrazňovať pri debate o jej predĺžení. Za úplne neprípustné označil akcie niektorých poľských farmárov, ktorí vysypávajú vagóny s ukrajinským obilím.