Ministerka D. Saková zdôraznila potrebu energeticky silnej SR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas diskusie na 20. výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) upozornila na dôležitosť rozvoja energetického sektora pre budúcnosť Slovenska. Témami diskusie boli aj zlepšovanie podnikateľského prostredia, digitalizácia či podpora životného prostredia. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Som si vedomá, že naše podniky majú za sebou skutočne náročné obdobie a predchádzajúce turbulentné volebné obdobie im to neuľahčilo. Ministerstvo hospodárstva SR pod mojím vedením bude spolupracovať s podnikateľmi aj regulátorom na zabezpečení spravodlivých cien energie nielen pre domácnosti, ale aj pre podnikateľský sektor. Preto potrebujeme energeticky silné Slovensko s dostatkom zdrojov, a to nielen na dnešnú spotrebu, ale aj do budúcnosti," povedala Saková.



Predstavitelia RÚZ v úvode pripomenuli výzvy, ktorým čelili slovenské podniky počas uplynulého volebného obdobia, ako aj covidovej, energetickej či inflačnej krízy. Dôležitou hospodárskou témou bola najmä regulácia energetického trhu s cieľom prispieť k zachovaniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, rovnako tak nastavenie regulovaných taríf a poplatkov pri dodávkach elektriny pre priemyselných odberateľov.



Okrem regulácie Saková so zástupcami podnikateľského prostredia diskutovala aj o potrebe investícií do nových zdrojov energie, ako aj o budúcom smerovaní energetickej politiky SR.



Diskutovalo sa taktiež o európskej klimatickej legislatíve a jej dosahoch na Slovensko či novele EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR). Témou boli i nástroje zamerané na ochranu obchodu a podnikania, ale aj presadzovanie záujmov a ochrana slovenského priemyslu na úrovni EÚ.



MH SR dodalo, že členovia RÚZ spolu vytvárajú takmer 230.000 pracovných miest na Slovensku. Svoje zastúpenie majú vo všetkých sektoroch národného hospodárstva vrátane ťažkého priemyslu, dopravy, zdravotníctva, IT, obchodu a služieb či HoReCa sektora.