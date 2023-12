Ministerka novej vlády: Argentína sa o rok nepridá do bloku BRICS

Buenos Aires 1. decembra (TASR) - Argentína sa na budúci rok nepridá do bloku rozvojových ekonomík BRICS, uviedla vo štvrtok Diana Mondinová, ktorá má byť ministerkou zahraničných vecí vo vláde novozvoleného argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Nepridáme sa k BRICS," napísala na sociálnej sieti X (predtým Twitteri) Mondinová, ktorú Milei vybral za ministerku zahraničných vecí. Novozvolený prezident Argentíny sa svojho úradu ujme 10. decembra.



Argentína je jednou zo šiestich krajín, ktoré v auguste dostali pozvánku do bloku BRICS. Ten tvoria Brazília, Čína, India, Juhoafrická republika (JAR) a Rusko. Dosluhujúci argentínsky prezident Alberto Fernández vtedy pozvanie privítal a očakávalo sa, že krajina sa do bloku pridá v januári 2024.



Milei však význam BRICS pre Argentínu bagatelizoval. Počas svojej predvolebnej kampane ostro kritizoval Čínu a pohrozil, že s touto krajinou preruší diplomatické vzťahy, pripomína AFP. Tiež kritizoval ľavicovú vládu brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Milei, ktorý je obdivovateľom amerického exprezidenta Donalda Trumpa, opakovane vyhlásil, že v prípade volebného víťazstva budú jeho spojencami USA a Izrael, dodáva AFP.



Tento samozvaný "anarchokapitalista" pred voľbami sľuboval radikálny obrat v argentínskej politike: chce zaviesť americký dolár ako zákonné platidlo, zrušiť centrálnu banku a mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. V kampani vystupoval s motorovou pílou – naznačil, že takto chce zoštíhliť štát.