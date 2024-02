Bratislava 12. februára (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR hľadá priestory pre seba a svoje podriadené organizácie prostredníctvom výzvy, keďže chce zabezpečiť čo najlepšiu hodnotu za peniaze. Informoval o tom v utorok Tomáš Kováč z odboru komunikácie rezortu.



"Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pripravilo po konzultácii s Útvarom hodnoty za peniaze Výzvu na predbežné zapojenie záujemcov formou predloženia ponuky s cieľom preskúmania možností realitného trhu," uviedol rezort.



Cieľom výzvy je uzatvorenie nájomných zmlúv pre ministerstvo a tiež jeho podriadené organizácie, a to národnú lotériovú spoločnosť Tipos, Fond na podporu športu a Antidopingovú agentúru SR.



Vhodné priestory pre ministerstvo a jeho podriadené organizácie by mali mať celkovú výmeru minimálne 5467 štvorcových metrov (m2), v prípade kancelárskych priestorov, a 820 m2 pre skladové priestory. "Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa výzvy, musí zaslať všetky potrebné podklady najneskôr do 23. februára," uzavrel rezort.