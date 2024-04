Ministerstvo chce modernizovať prekladiská s využitím eurofondov

Čierna nad Tisou 22. apríla (TASR) - Prekladiská tovarov v Čiernej nad Tisou a Dobrej na východe Slovenska si v pondelok prezreli zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR a Európskej komisie (EK). Prekladiská, napojené na širkorozchodnú železnicu z Ukrajiny, potrebujú podľa rezortu dopravy do budúcna modernizáciu i zvýšenie kapacít, čo by mohla spolufinancovať Európska únia.



"Toto je naša spoločná misia s Európskou komisiou, ktorá by nám potenciálne poskytla zaujímavé finančné prostriedky, to znamená, že by sme rekonštrukciu v Čiernej nad Tisou a Dobrej mohli uskutočniť vo veľmi krátkom čase. Pracujeme na príprave, projekt bude trvať určite dlhšie obdobie, hovoríme zhruba o dvoch až troch rokoch a finančné prostriedky sa pohybujú od desiatok miliónov až po potenciálnych sto miliónov eur," uviedla pre novinárov štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.



Poukázala aj na tzv. cestovnú mapu, ktorú prijali vlády SR a Ukrajiny na rokovaní v Michalovciach 11. apríla. Dokument hovorí o spoločnej snahe získať z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) finančné prostriedky EÚ na podporu rozvoja transeurópskych dopravných sietí. Na tento účel sa strany zaviazali zvážiť zvýšenie objemu nákladnej železničnej dopravy a uprednostnenie využívania prekladiska oboch strán.



"Máme na stole konkrétne projekty, o ktorých chceme diskutovať, týkajú sa jednak modernizácie existujúcich aj vybudovania nových prekládkových zariadení, takisto zväčšenia skladovacích priestorov, obnovy vozňového parku aj dobudovania chýbajúcej, respektíve obnovy existujúcej infraštruktúry," uviedol v Čiernej nad Tisou generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Jaroslav Daniška.



Predstaviteľ Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu EK Herald Ruijters poukázal na dôležitosť pomoci Slovenska a susedných krajín Ukrajine, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii. Cieľom návštevy bolo vidieť potenciál nových projektov a prepojení aj v súvislosti s koridormi solidarity na prepravu tovarov medzi Ukrajinou a EÚ.