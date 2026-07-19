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Ministerstvo chystá pravidlá pre vypínanie elektrární pri prebytku
Zmeny vo vyhláške majú nadväzovať na už schválenú novelu zákona o energetike, ktorá takúto možnosť zaviedla do legislatívy.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chystá pravidlá pre plánované prerušovanie výroby elektriny v prípadoch, keď by prebytok energie v sieti mohol vyvolať stav núdze. Z predbežnej informácie vyplýva, že novelu vyhlášky chce do medzirezortného pripomienkového konania predložiť ešte v priebehu júla.
Zmeny vo vyhláške majú nadväzovať na už schválenú novelu zákona o energetike, ktorá takúto možnosť zaviedla do legislatívy. „Cieľom opatrenia je riešenie problémov s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy spôsobenou vysokou neplánovanou výrobou elektriny najmä z obnoviteľných zdrojov pripojených na úrovni distribučných sústav, ktorú nie je možné kompenzovať inými opatreniami ako jej prerušením,“ vysvetlil rezort.
Bez zmeny vyhlášky by podľa ministerstva sieti v budúcnosti hrozili mimoriadne stavy, čo by znamenalo priame ohrozenie dodávok elektrického prúdu pre koncových odberateľov.
Zmeny vo vyhláške majú nadväzovať na už schválenú novelu zákona o energetike, ktorá takúto možnosť zaviedla do legislatívy. „Cieľom opatrenia je riešenie problémov s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy spôsobenou vysokou neplánovanou výrobou elektriny najmä z obnoviteľných zdrojov pripojených na úrovni distribučných sústav, ktorú nie je možné kompenzovať inými opatreniami ako jej prerušením,“ vysvetlil rezort.
Bez zmeny vyhlášky by podľa ministerstva sieti v budúcnosti hrozili mimoriadne stavy, čo by znamenalo priame ohrozenie dodávok elektrického prúdu pre koncových odberateľov.