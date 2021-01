Ministerstvo dopravy avizuje prípravu ďalších schém pre cestovný ruch

Bratislava 29. januára (TASR) – Situácia okolo pandémie nového koronavírusu sa nezlepšuje. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa preto pripravuje na vytvorenie ďalších schém pomoci alebo navyšovanie terajších. Uviedla to štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková vo štvrtok (28. 1.) vo videu na sociálnej sieti. Zároveň priblížila, že zo schémy na pomoc cestovnému ruchu už odišlo takmer 11,5 milióna eur žiadateľom, pričom v nasledujúcich dňoch by sa malo vyplatiť ďalších 6 miliónov eur.



Do štvrtka rezort dopravy evidoval už takmer 4800 prijatých žiadostí v schéme pomoci pre cestovný ruch. Denne prichádza okolo 70 žiadostí, čo podľa Brunckovej svedčí o tom, že systém je efektívny a jednoduchý. "Denne vyhodnocujeme cez 100 žiadostí," skonštatovala s tým, že chybovosť žiadostí je niekde na úrovni 20 %. Podotkla, že keď identifikujú nedostatok, kontaktujú žiadateľa, aby nemuseli žiadosť zamietnuť.



"V porovnaní napríklad s Maďarskom alebo Českou republikou sme na tom veľmi dobre. Rakúsko je na tom o niečo lepšie, to priznávam, treba však brať do úvahy aj to, akú úlohu zohráva cestovný ruch v rakúskom národnom hospodárstve," komentovala Bruncková pomoc v ďalších krajinách.



Poznamenala, že veľká schéma, ktorú MDV pripravilo spolu so schémou "de minimis", je ešte predmetom schvaľovania zo strany Európskej komisie (EK). Verí, že táto schéma, ktorá počíta s pomocou do 800.000 eur na jeden podnik, bude schválená v priebehu februára. Štátna tajomníčka spresnila, že EK pripravuje zmenu dočasného rámca, podľa ktorého sa táto veľká schéma robí, pričom je ambíciou, aby sa tieto limity zvýšili a mohlo sa ísť nad 800.000 eur. Rezort dopravy však podľa jej slov nechce čakať, kým Komisia schváli zmenu dočasného rámca. Dodala, že ak EK odobrí zvýšenie limitov, rezort dopravy bude reagovať zmenou jestvujúcej schémy.