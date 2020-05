Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje stratégiu pre cestovný ruch

Bratislava 19. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030. Tento dokument by mal určiť smerovanie odvetvia na nasledujúcich desať rokov. Na rokovanie vlády by mal byť predložený v decembri tohto roka. Rezort dopravy v pondelok (18. 5.) informoval o tom, že zverejnil oznámenie o strategickom dokumente.



Dokument by mal podporovať naplnenie úloh z programového vyhlásenia vlády, ale aj Agendy 2030. "Jeho podstatou je vytvorenie súboru úloh pre ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za rozvoj odvetvia cestovného ruchu, ktorých naplnenie v spolupráci so zainteresovanými subjektmi povedie k zvyšovaniu úrovne odvetvia a jeho prínosu pre národné hospodárstvo," konštatuje sa v oznámení.



Hlavným cieľom stratégie je "znižovanie sezónnych disparít vytváraním komplexnej ponuky cestovného ruchu udržateľným využívaním potenciálu krajiny pri zvyšovaní ekonomického rastu regiónov a zlepšením rozoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej a autentickej dovolenkovej destinácie".



Na dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené špecifické oblasti ako partnerstvo, produkt, prezentácia a profesionalita. Každá z týchto oblastí zahŕňa vlastné spektrum úloh, ktoré sú zamerané na zvyšovanie úrovne v danej rovine. Konkrétne ide o rozvoj odvetvia cestovného ruchu cielenou partnerskou spoluprácou v prierezových činnostiach, aktívnu participáciu na zvyšovaní kvality produktov cestovného ruchu, budovanie jednotnej prezentácie Slovenska ako atraktívnej dovolenkovej destinácie a vytváranie podmienok pre lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce v spojení s naplnením jeho potrieb.