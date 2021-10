Ministerstvo dopravy by mohlo leteckým dopravcom poskytnúť kompenzácie

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo leteckým dopravcom poskytnúť príspevok v civilnom letectve na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Počíta s tým návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne rezortu dopravy, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania. Plénum o právnej norme rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Novela zákona predstavuje právny základ na zabezpečenie čiastočnej kompenzácie pre týchto dopravcov. Rezort dopravy poukázal v dôvodovej správe na skutočnosť, že na Slovensku bol vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov a aj napriek zrušeniu zákazu sa vo všeobecnosti situácia leteckých dopravcov nezlepšovala. Opatrenia v súvislosti s pandémiou tak podľa MDV mali zásadný vplyv na fungovanie podnikov vrátane leteckých dopravcov.



"V dôsledku prijatých opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov leteckých dopravcov. V prípade niektorých leteckých dopravcov išlo o pokles v počte prepravených cestujúcich aj o viac ako 80 %," podotkol rezort dopravy s tým, že ani prognózy týkajúce sa počtu letov nie sú pre oblasť civilného letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé. Leteckí dopravcovia tak môžu mať podľa MDV vážne problémy s výpadkom príjmov a následne aj s nedostatkom likvidity a môže byť ohrozená ich samotná existencia.



V novele zákona sa preto navrhuje nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Príspevok v civilnom letectve na nový účel bude v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc možné poskytnúť len na základe schválenej schémy štátnej pomoci. Príspevok by malo poskytovať ministerstvo zo svojej rozpočtovej kapitoly. Vplyv na výdavky verejnej správy podľa predloženého materiálu v tomto roku predstavuje 3 milióny eur.