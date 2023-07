Rezort dopravy chce, aby bol úsek D1 pri Bernolákove dočasne zadarmo

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) čoskoro začne s rekonštrukciou Seneckej cesty. Ministerstvo dopravy (MD) SR chce preto dočasne vyňať zo spoplatnenia úsek diaľnice D1. Konkrétne sa už existujúci úsek diaľnice D1 nespoplatnený diaľničnou známkou v rámci Bratislavy predĺži, a to od prípojky Bratislava-Zlaté piesky po prípojku Bernolákovo. Motoristi prechádzajúci týmto úsekom tak nebudú musieť mať platnú diaľničnú známku, informovalo o tom v stredu MD.



"Rekonštrukcia Seneckej cesty so sebou prinesie určité obmedzenia. Doprava bude púšťaná na striedačku v jednom jazdnom pruhu. Dočasným vyňatím tohto úseku z povinnosti mať platnú diaľničnú známku chceme umožniť vodičom využiť diaľnicu ako alternatívnu trasu k opravovanej ceste," povedal minister dopravy Pavol Lančarič.



Rezort dopravy musí určiť použitie dopravného značenia na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti ako správcu predmetného úseku diaľnice D1. Taktiež je potrebné požiadať o stanovisko Prezídium Policajného zboru.



S opravou cesty má Slovenská správa ciest začať 20. júla, hotová by mala byť do konca augusta. Zo spoplatnenia by bol dočasne vyňatý úsek od už existujúceho úseku diaľnice D1, ktorý nie je spoplatnený. Ide o časť od prípojky Bratislava-Zlaté piesky, križovatka diaľnice D1 s cestou I/61, po prípojku Bernolákovo, križovatka diaľnice D1 s cestou II/127 - obojsmerne.