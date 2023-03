Ministerstvo dopravy chce účinnosť normy Euro 7 odložiť o tri roky

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje pri nariadení normy Euro 7 podobnú pozíciu ako Česká republika. Bude žiadať odloženie účinnosti nariadenia o tri roky, a to na rok 2028. Vo štvrtok o tom na livestreame informoval dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Automobilový priemysel signalizuje, že do roku 2025 nebude pripravený aplikovať túto normu, zároveň to zásadným spôsobom tento priemysel zasiahne," uviedol Doležal. Dodal, že MD pripraví pozíciu ako odborný garant, následne ju však musí schváliť Národná rada (NR) SR, aby ju mohol potom prezentovať v Rade ministrov.



Nové normy Euro 7 majú zaistiť čistejšie vozidlá na cestách EÚ a lepšiu kvalitu ovzdušia. Od roku 2035 majú mať všetky nové autá a dodávky v Európskej únii nulové emisie CO2.