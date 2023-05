Ministerstvo dopravy chce zvýšiť dotáciu na nájomné byty

Bratislava 26. mája (TASR) - V nadväznosti na pokračujúci rast cien stavebných prác, materiálov a výrobkov pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR novelu vyhlášky o výške nákladov na obstaranie nájomného bytu. Rast cien ovplyvňuje aj proces výstavby nájomných bytov, informovalo v piatok MD.



"Podľa tohto indexu ceny medziročne vzrástli o 16,7 % v porovnaní I. štvrťroku 2022 s rovnakým obdobím roka 2023. Ak by sme nekonali a nezvýšili dotáciu, niektoré projekty by sa nám asi ani nepodarilo zrealizovať. Zároveň zjednodušujeme mechanizmus stanovenia výšky obstarávacieho nákladu," priblížila štátna tajomníčka MD Katarína Bruncková.



Pri aktualizácii výšky obstarávacieho nákladu rezort dopravy vychádzal z indexu cien stavebných prác pre novú výstavbu a modernizáciu bytových budov za I. štvrťrok 2023, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR. V návrhu vyhlášky sa predpokladá účinnosť od 1. septembra 2023. Nové limity sa tak môžu uplatniť pri žiadostiach podaných od roku 2024 a pri už zazmluvnených stavbách, kde žiadateľ preukáže zvýšenie cien stavebných materiálov, výrobkov a prác pred dokončením výstavby.



Ak obec obstaráva nájomné byty s obnoviteľným zdrojom v budove, súčasný limit 1390 eur na štvorcový meter sa môže zmenou vyhlášky zvýšiť na 1630 eur na štvorcový meter. Pri preukázaných zvýšených obstarávacích nákladoch si samospráva bude môcť zabezpečiť dofinancovanie výstavby zvýšeným úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania.



Ministerstvo dopravy plánuje návrh novely vyhlášky predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v júni.