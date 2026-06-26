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Ministerstvo dopravy obstaráva Elektronický národný register
Predpokladanú hodnotu zákazky plánovanú na sedem rokov určilo vo výške 14,85 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie Elektronického národného registra informácií dopravy (eNRI DOP). Predpokladanú hodnotu zákazky plánovanú na sedem rokov určilo vo výške 14,85 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Informačný systém má byť financovaný z prostriedkov Európskej únie v Európskom fonde regionálneho rozvoja cez Program Slovensko 2021 až 2027. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. júla.
Elektronický národný register informácií dopravy bude podľa MD slúžiť ako národný prístupový bod pre používateľov údajov k statickým, historickým, pozorovaným a dynamickým cestovným údajom a dopravným informáciám o rôznych druhoch dopravy. A to podľa európskej smernice o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy a súvisiacich delegovaných nariadení.
Pri vyhodnocovaní ponúk bude mať navrhnutá najnižšia cena zákazky s DPH relatívnu váhu 85 bodov a kvalita tímu kľúčových expertov zvyšných 15 bodov. Kvalitu majú uchádzači preukázať predložením požadovaných dokladov za každého kľúčového experta.
Informačný systém má byť financovaný z prostriedkov Európskej únie v Európskom fonde regionálneho rozvoja cez Program Slovensko 2021 až 2027. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. júla.
Elektronický národný register informácií dopravy bude podľa MD slúžiť ako národný prístupový bod pre používateľov údajov k statickým, historickým, pozorovaným a dynamickým cestovným údajom a dopravným informáciám o rôznych druhoch dopravy. A to podľa európskej smernice o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy a súvisiacich delegovaných nariadení.
Pri vyhodnocovaní ponúk bude mať navrhnutá najnižšia cena zákazky s DPH relatívnu váhu 85 bodov a kvalita tímu kľúčových expertov zvyšných 15 bodov. Kvalitu majú uchádzači preukázať predložením požadovaných dokladov za každého kľúčového experta.