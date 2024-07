Ministerstvo dopravy predstavilo prvých 16 strategických projektov

Briatislava 10. júla (TASR) - Vláda dnes schválila osvedčenie o strategickej investícii pre desať cestných a šesť železničných stavieb. Do výberu sa dostali všetky vládne diaľničné priority aj medzinárodné železničné trate do Česka a Rakúska.



"Pri nástupe do funkcie sme dali verejnosti sľub, že rozostaviame Slovensko a toto je ďalší zásadný krok k tomu, aby sme tento záväzok splnili," povedal minister dopravy Jozef Ráž. Všetky projekty, ktoré dnes získali osvedčenie o strategickej investícii, sú súčasťou TEN-T siete a spĺňajú aj ďalšie podmienky na to, aby sa mohli stať strategickou investíciou, vrátane toho, že suma je vyššia ako 50 miliónov eur. V zozname sú všetky chýbajúce úseky D3, R4 Lipníky – Kapušany, dokončenie D1 do Košíc, 4 úseky rýchlostnej cesty R2 a 1 diaľničný privádzač, zo železničných projektov sú to 2 úseky na severnej trati do Košíc, trate z Devínskej Novej Vsi do Česka aj Rakúska a tiež modernizácia trate medzi Čadcou a Krásnom nad Kysucou.



"Toto nie je finálny zoznam, ďalšie projekty v budúcnosti budú celkom určite pribúdať. Zároveň však upozorňujem, že nie všetky stavby z tohto zoznamu sa hneď začnú stavať či obstarávať. K mnohým z nich ešte vedie dlhá cesta, ale zaradením medzi strategické investície umožníme ŽSR či NDS výrazne urýchliť ich prípravu," uzavrel minister Ráž.







Zoznam projektov







Diaľnice



D3 Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica D3 Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina I. etapa D1 Turany - Hubová R4 Lipníky - Kapušany R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ R2 Bátka - Figa R2 Zacharovce – Bátka







Železnice



Čadca – Krásno nad Kysucou Markušovce – Vydrník Devínska N. Ves– Malacky a Kúty– št. hranica SR/ČR Malacky - Kúty Devínska Nová Ves – Marchegg (zdvojkoľajnenie) Liptovský Hrádok - Paludza







TASR o tom informovala hovorkyňa MD Petra Poláčiková.