Ministerstvo dopravy pripravuje návrh na štátnu karanténu v hoteloch

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje návrh na štátnu karanténu v hoteloch. Informoval o tom Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a hovorca MDV.



Uviedol, že MDV je v pracovnej skupine, ktorá pripravuje legislatívne aj technické podmienky pre strávenie povinnej karantény v hotelových a ubytovacích zariadeniach. Spolu s rezortmi zdravotníctva, vnútra a zahraničných vecí pripravuje podľa neho rezort dopravy návrh na fungovanie povinnej štátnej karantény. Návrh ešte bude predmetom rokovania a schválenia pandemickej komisie a vlády. MDV SR však podľa Rudolfa považuje túto možnosť inšpirovanú zahraničím za rýchlo zrealizovateľnú.



"Keďže stále nefunguje elektronická aplikácia na prihlásenie sa do povinnej karantény, diskutujeme s našimi hoteliermi aj s ostatnými dotknutými rezortmi o zriadení povinnej karantény v ich zariadeniach. Myslíme si, že v hoteloch budeme schopní vytvoriť prijateľnejšie podmienky, ako to bolo pri povinnej karanténe v prvej vlne. Zároveň tým pomôžeme aj hotelom, ktoré musia byť od Vianoc zatvorené," vysvetlila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.



Karanténa by podľa hovorcu MDV slúžila obdobným spôsobom ako napríklad vo Veľkej Británii, kde si občania po návrate zaplatia dvojtýždňový pobyt v hotelovom zariadení. Ide o efektívny spôsob, ako zabrániť prípadnému zavlečeniu mutácií nového koronavírusu zo zahraničia. Akým spôsobom bude financovaná povinná karanténa v SR, je podľa Rudolfa zatiaľ predmetom rokovaní.



"Nám by v tejto situácii pomohla akákoľvek možnosť ubytovať hostí. Mnohí hotelieri ponúkli svoje zariadenia ešte na jeseň na strávenie dobrovoľnej karantény, a tak vieme, že splniť podmienky karanténneho ubytovania a stravovania dokážeme zabezpečiť v relatívne krátkom čase," reagoval generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.



Rudolf dodal, že všetky podmienky, ako aj detaily povinnej karantény budú ešte predmetom rokovaní s epidemiológmi a vládou SR.