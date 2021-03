Ministerstvo dopravy: Slovenská pošta reformuje doručovaciu sieť

Bratislava 14. marca (TASR) – Slovenská pošta začala so zásadnou reformou doručovacej siete, zmeny nastanú v oblasti logistiky. Zároveň má ambíciu stať sa "zelenšou". Súčasný stav a výhľad transformácie pošty pre TASR priblížil hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Cieľom komplexnej transformácie Slovenskej pošty je zlepšiť hospodárske výsledky a zároveň priniesť kvalitnejšie služby pre zákazníkov," skonštatoval Rudolf. Pošta tak odštartovala reformu doručovacej siete, úpravy sa dotknú aj logistiky. Zmeny podľa hovorcu smerujú k zvýšeniu prepravnej kapacity a zlepšeniu kvality pre adresátov aj odosielateľov.



Poukázal tiež na to, že sa zvýšil počet motorizovaných doručovateľov, ktorí naraz doručujú listové aj balíkové zásielky. Rozšírila sa zároveň sieť interných kuriérov pre zvýšenie efektivity a rýchlosti doručovania balíkových zásielok. Od februára sa tiež rozšírila sieť BalíkoBoxov na súčasný počet 133.



"Okrem racionalizačných opatrení sa plánuje aj výrazná modernizácia, ambíciou Slovenskej pošty je stať sa 'zelenšou' poštou, a to využívaním ekologickejších alternatív," avizoval Rudolf. Medzi plánované aktivity podľa jeho slov patrí konsolidácia IT systémov a zlacnenie ich prevádzky, optimalizácia produktového portfólia či výraznejšia motorizácia poštových doručovateľov. Plánuje sa tiež redukcia pobočkovej siete, avšak pri zachovaní poštových služieb. Súčasne sa pripravuje projekt online priehradiek, kde by si ľudia vedeli z domu vybaviť takmer všetko.