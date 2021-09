Ministerstvo dopravy spustí ďalšiu pomoc pre autobusárov na jeseň

Bratislava 10. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustí pokračovanie schém pomoci pre zájazdovú, teda nepravidelnú autobusovú dopravu, a pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu na jeseň. Pribudnúť by mala aj nová schéma zameraná na veľké podniky. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Rezort dopravy pripravuje ďalšie schémy pomoci pre autobusových dopravcov zasiahnutých reštrikčnými opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. "Sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc pre autobusárov. Pomoc bude zameraná na zájazdovú, teda nepravidelnú autobusovú dopravu, ako aj na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu. Pripravujeme tiež veľkú schému pomoci pre veľké podniky z tejto oblasti," priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Toto rozhodnutie je podľa rezortu dopravy výsledkom rokovaní so Združením cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a vzniklo aj na základe pozorovania vývoja situácie v dotknutých oblastiach.



Pomoc pre zájazdovú dopravu v minulom roku vyplácal rezort hospodárstva. Pokračovanie schémy pomoci za rok 2021 prechádza po dohode na ministerstvo dopravy. Na jeseň tiež MDV plánuje rozšíriť existujúcu schému pomoci pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu o ďalšie mesiace. Pribudne taktiež nová tzv. veľká schéma pomoci zameraná na veľké podniky, ktoré nemohli čerpať z doterajších schém pomoci. O podrobnostiach plánuje rezort dopravy informovať v krátkom čase.



Ministerstvo dopravy tiež pripravuje opätovné otvorenie doterajšej schémy pomoci pre autosektor, do ktorej spadajú autoškoly, školiace strediská a prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy. Z dôvodu väčšej chybovosti podaných žiadostí museli byť niektoré zamietnuté, schému preto MDV otvorí ešte raz, aby podnikateľom umožnilo chyby opraviť a podať tieto žiadosti nanovo. Druhú šancu majú podľa rezortu dopravy aj tí, ktorí žiadosť do 31. augusta nepodali.