< sekcia Ekonomika
Ministerstvo dopravy trvá na zavedení telových kamier pre rušňovodičov
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy SR od nákupu a zavedenia telových kamier pre rušňovodičov určite neustúpi. Potvrdil to v utorok minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) počas neformálnej diskusie vo Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý nebol uznášaniaschopný. Označil to za dobré opatrenie, za ktorým si stoja. Rušňovodiči telové kamery odmietajú, podľa nich nezabránia nehodám.
„Na celom svete sa konštatuje, že zavádzanie obrazových a zvukových záznamov z velínov, MHD či vlakov prispelo výrazne k zvýšeniu bezpečnosti. Rušňovodiči si dali urobiť štúdiu v Brne, že ich to môže znervózňovať,“ povedal Ráž. Podľa neho desať medzinárodných štúdií vrátane rozsiahlej v Kanade hovoria presný opak. Zavedenie kamier pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) by malo stáť 420.000 eur.
Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka uviedol, že im ide o bezpečnosť, ale nie o marketingové opatrenia. „Kamera rieši bezpečnosť po nehode. Môže ukázať, že rušňovodič robil niečo, čo nemal, ale pravú podstatu nehody neukáže,“ upozornil.
Rušňovodiči nepovažujú kamery za bezpečnostné opatrenie. Motyčka uviedol ako príklad dokumentárny seriál o leteckých katastrofách. „Príčiny nie sú väčšinou o vedomej nepozornosti. Nehovorím, že sa také prípady nestávajú,“ poznamenal s tým, že viaceré faktory môžu skončiť až nehodou, ak jej nikto nezabráni. „Presne toto rieši napríklad zabezpečovacie zariadenie. Takisto investície do zamestnancov riešia kvalitu ľudí,“ dodal.
Podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) označil takmer pol milióna eur na telové kamery za zbytočne vyhodené peniaze. „V prvom rade by sme sa mali postarať o pracovné podmienky rušňovodičov, aby sa im zlepšili. Počuli sme, že rušňovodiči majú v letných mesiacoch aj vyše 40 stupňov v kabínach,“ povedal pre TASR.
Podľa neho hlavne treba nastaviť dialóg a viac o tom rozprávať, lebo rušňovodiči podpísali petíciu. „Trochu sa obávam, aký ďalší krok urobia. Musia sa poradiť, ale uvítal by som, aby bola väčšia diskusia medzi ministerstvom, železnicami a rušňovodičmi,“ doplnil Janckulík.
Minister dopravy ubezpečil, že všetky záznamy z kamier budú použité iba v prípade nehody. „Ak vie pracovník banky pracovať pod kamerovým dohľadom celú zmenu, lebo chráneným verejným záujmom sú peniaze, tak tisíc ľudí vo vlaku nie je chráneným verejným záujmom?“ spýtal sa Ráž. Rušňovodič preto podľa neho bude musieť strpieť kameru. Ak budú potrebné nejaké zmeny, sú podľa neho pripravení ich predložiť.
Ráž pripomenul, že pri oboch vlaňajších zrážkach vlakov pri Jabloňove nad Turnou a Pezinku pochybil rušňovodič, pričom v prvom prípade mal zapnutý YouTube. Ukázal aj záznamy zo sociálnej siete, ako rušňovodiči pri riadení vlaku natáčajú videá.
