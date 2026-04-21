Ministerstvo dopravy zabezpečilo peniaze na obchvat Stropkova
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku z eurofondov z Programu Slovensko za viac ako 60 miliónov eur na výstavbu obchvatu Stropkova je podpísaná. Hneď po skončení verejného obstarávania tak môže Slovenská správa ciest túto viac ako päťkilometrovú cestu začať stavať. V utorok o tom informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.
„Keď sme na jeseň vyhlasovali verejné obstarávanie, hovorili sme o tom, že realizácia tohto projektu bude závisieť od toho, či naň budú prostriedky. Dnes ich už máme zazmluvnené. Je to veľmi dobrá správa pre celé východné Slovensko a špeciálne pre Stropkov. Obchvatom vyriešime dlhoročné dopravné problémy v meste a život Stropkovčanov bude oveľa príjemnejší a bezpečnejší ako doteraz,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Obchvat Stropkova bude dlhý 5,3 kilometra, bude na ňom deväť mostov, šesť križovatiek a viac ako kilometer protihlukových stien. Podmienkou Slovenskej správy ciest je, aby zhotoviteľ staval sedem dní v týždni, teda vrátane víkendov aj sviatkov.
„Súťaž je aktuálne v záverečnej fáze, vyhodnocujú sa ponuky, tak veríme, že to všetko pôjde hladko a čoskoro vycestujeme do Stropkova, aby sme poklepali základný kameň nového obchvatu,“ uzavrel generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.
