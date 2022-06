Ministerstvo dopravy znovu otvára schému pomoci pre segment BUS

Bratislava 6. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre tzv. segment BUS, teda pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli včas podať. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Podnikatelia môžu posielať žiadosti od pondelka do piatka 17. júna. "Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti aj v tomto prípade nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach, a nezabudli si ich pred samotným podaním aj viackrát skontrolovať, keďže už ďalšia opravná výzva pre toto obdobie nebude," zdôraznil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Výzva je podľa MDV určená pre tých prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %. Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakými mesiacmi v roku 2019.



Výzva bude primárne zameraná na tých, ktorí podali žiadosť o finančný príspevok nesprávne a bola im v zmysle stanovených podmienok schémy minimálnej pomoci zamietnutá. "Chceme im umožniť tieto chyby opraviť a podať žiadosť nanovo. Myslíme, samozrejme, aj na tých, ktorí svoju žiadosť nepodali v termíne," dodal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV Peter Tvrdoň.



Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200.000 eur. Podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva dopravy.