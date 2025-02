Ministerstvo: Ekonomika bude rásť takmer dvojpercentným tempom

Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenská ekonomika bude aj napriek stagnácii nemeckej ekonomiky v tomto roku rásť takmer dvojpercentným tempom (1,9 %). Očakáva sa rast reálnych príjmov domácností, stabilný má zostať aj trh práce s očakávanou historicky najnižšou nezamestnanosťou. Vyplynulo to z najnovšej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorú v piatok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Predchádzajúci odhad na rok 2025 síce predpokladal rast HDP na úrovni 2,2 %, ale vzhľadom na vývoj v eurozóne je aj 1,9 % odhad na rok 2025 zatiaľ relatívne priaznivý," zhodnotil rezort financií. Upozornil však na riziká, ktoré môže priniesť naštrbenie vzťahov na globálnom trhu a to aj v dôsledku možného zavedenia ciel zo strany USA voči EÚ.



Slovenskú ekonomiku budú podľa prognózy v najbližšom období ťahať najmä investície z plánu obnovy a odolnosti. Slovenský export by sa mal v porovnaní s minulým rokom zrýchliť, avšak zahraničný obchod bude naďalej brzdiť stagnácia v Nemecku a obmedzený dopyt priemyslu v celej eurozóne.



"Pôvodný odhad vývoja cien počítal s rastom inflácie v roku 2025 na úrovni 5,4 %. Najnovšia prognóza však tento odhad upravuje smerom nadol. Vládou schválená energopomoc by mala infláciu v roku 2025 stlačiť na 3,7 %," uviedlo MF SR.



Makroprognóza vyčíslila aj ekonomické dosahy v prípade vyostrenia obchodných vzťahov medzi USA, EÚ a Čínou. Ako priblížilo MF SR, prípadne zavedenie ciel zo strany USA by mohlo znížiť výkon slovenskej ekonomiky o 0,5 %.



"V roku 2024 totiž Slovenská republika do Spojených štátov vyviezla tovary za 4,8 miliardy eur. Podiel nášho exportu do USA je najvyšší spomedzi krajín V4 - predstavuje 4,1 % z celkového objemu. Až 90 % tohto exportu tvoria stroje a dopravné prostriedky, najmä automobily a ich komponenty. Na vzájomný obchod s USA je u nás naviazaných približne 70.000 pracovných miest," priblížilo MF SR.