< sekcia Ekonomika
Ministerstvo: Energopomoc pokračuje, dokončujeme prehodnotenie nárokov
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. apríla (TASR) - Poskytovanie adresnej energopomoci pre domácnosti pokračuje aj v roku 2026, pričom aktuálne sa nachádza v záverečnej fáze prehodnocovania nárokov. Pomoc je schválená na celý rok a štát ju poskytuje priebežne. Pri elektrine a plyne formou zvýhodnených cien priamo vo faktúrach, pri teple dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania cez energopoukážky. V piatok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
Spracovanie aktualizovaných dát by podľa rezortu hospodárstva malo byť ukončené najneskôr do konca apríla. Následne budú údaje odovzdané dodávateľom energií a Slovenskej pošte, ktorá zabezpečí distribúciu energopoukážok. Od 1. mája budú zároveň aktuálne informácie dostupné aj na webovej stránke energopomoc.sk, na okresných úradoch a prostredníctvom call centra.
Prehodnocovanie nároku vykonáva MH zo zákona minimálne raz ročne, pričom v tomto roku k nemu pristúpilo dvakrát. Pre väčšinu domácností sa podľa rezortu nič nemení a pomoc im bude poskytovaná automaticky bez potreby podania žiadosti. Zároveň eviduje aj prípady z prvej fázy doručovania, napríklad neprevzaté alebo nedoručené poukážky. V takýchto situáciách nárok občanov nezaniká a suma im bude doručená opätovne v kumulovanej výške v ďalšom termíne.
Ministerstvo upozornilo, že prehodnocovanie nárokov je rozsiahly a technicky náročný proces. Zahŕňa spracovanie údajov o viac ako 5,5 milióna obyvateľov, milióny dát z katastra nehnuteľností či takmer 3,9 milióna odberných miest energií. V oblasti tepla je zároveň potrebná koordinácia so 176 dodávateľmi v 302 cenových lokalitách. Na základe týchto údajov sa posudzuje nárok na pomoc pre viac ako 500.000 bytov.
