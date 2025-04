Ministerstvo: EÚ pripravuje odpoveď na nespravodlivé americké clá

Bratislava 7. apríla (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) sa v pondelok zúčastnila na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci a obchod v Luxemburgu. Členské štáty EÚ vrátane Slovenskej republiky sa zhodli na potrebe jednotného postupu v reakcii na nové clá uvalené Spojenými štátmi. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



„Dnešné rokovanie ukázalo, že Európa je jednotná pri hľadaní správnej odpovede na clá do Spojených štátov. Nové jednostranné clá v tomto rozsahu zo strany USA nie sú spravodlivé ani ekonomicky opodstatnené. Poškodia tak Európu, ale aj samotné Spojené štáty. Európska únia je a bude pripravená rokovať o konkrétnych krokoch, ako zastaviť túto úplne zbytočnú obchodnú vojnu,“ uviedla po rokovaniach Saková.



Eurokomisár Maroš Šefčovič informoval zúčastnených ministrov o aktuálnych rokovaniach a predbežných analýzach vplyvu nových amerických ciel. Tieto opatrenia sa môžu dotknúť tovarov v celkovej hodnote približne 380 miliárd eur, pričom európski dovozcovia budú musieť zaplatiť clá vo výške až 80 miliárd eur. Ide o zásadný nárast oproti doterajšiemu stavu.



Európa má k dispozícii nástroje, ktorými môže kompenzovať vzniknuté škody. Podľa výpočtov Európskej komisie by stačil nárast obchodu na vnútornom trhu o menej ako tri percentá, aby boli dosahy ciel vyrovnané. Pomôcť preto môže aj odstránenie pretrvávajúcich obchodných bariér medzi členskými štátmi EÚ.



Saková upozornila aj na potrebu diverzifikovať obchodné vzťahy. Vyzvala na urýchlené schválenie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Latinskou Amerikou a zdôraznila potenciál spolupráce s rýchlorastúcimi ekonomikami Ázie. Nové impulzy pre hospodársky rast v Európe by mohol priniesť aj strategický dialóg s Čínou.