Ministerstvo: Eurofondy a novela o verejnom obstarávaní sú úspechom

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Rozbehnutie eurofondov, novela zákona o verejnom obstarávaní či zintenzívnenie a zlepšenie komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR so samosprávami označil minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) vo štvrtok v Banskej Bystrici za kľúčovú časť toho, čo sa jeho rezortu podarilo v tomto roku dosiahnuť.



Raši hodnotí rok 2024 ako veľmi úspešný. Ministerstvo neriadili iba z Bratislavy "od zeleného stola", ale rozhodnutia, ktoré prijímali, často robili práve v regiónoch, vychádzajúc z ich požiadaviek.



"Od začiatku roka sme sa pustili do čerpania nových eurofondov, ktoré veľmi zaostávalo. Nové eurofondové obdobie sa začalo v roku 2021, ale keď sme nastúpili na ministerstvo, tak stav bol taký, že bolo vyhlásených iba 27 výziev v sume 1,3 miliardy eur, zakontrahovaných, podpísaných zmlúv iba päť a čerpanie nula. V tomto roku sa nám podarilo vyhlásiť 243 výziev za takmer 8,5 miliardy eur, z piatich podpísaných zmlúv sme vyšli na číslo 1100 za 3,7 miliardy eur a z nulového čerpania na 345 miliónov eur," zhrnul Raši.



Ako dodal, na Slovensku to od vyhlásenia výzvy až po platbu trvá bežne 25 mesiacov a vďaka tomu, že tak rozbehli eurofondy v roku 2024, sa podarí výrazne čerpať európske peniaze už budúci rok, keď sme povinní vyčerpať 1,5 miliardy eur.



"Keby sme neurobili nič iné, tak už len toto stálo za to, že sme naštartovali eurofondy a peniaze z nich prídu priamo do regiónov. Sú to peniaze pre mestá a obce, vyššie územné celky a pre všetkých ľudí, ktorí v nich žijú, podnikajú, pracujú, vzdelávajú sa alebo športujú," konštatoval minister.



Ako Raši pripomenul, novela zákona o verejnom obstarávaní vznikla preto, lebo ich o to žiadali starostovia a primátori. Verejné obstarávanie trvalo dlho, mnohokrát šesť mesiacov, a takto sa zrýchli, aby sa nestalo, že mestá a obce majú peniaze, ale nedokážu ich účelne použiť, lebo nevedia prejsť systémom verejného obstarávania.



"Mnohí sa nás pýtali, či verejné obstarávanie bude dostatočne transparentné. Ja tvrdím, že starostovia a primátori sú najviac kontrolovanými osobami vo svojich mestách a obciach. Kontrolujú ich ľudia, hlavný kontrolór, poslanci mestského, obecného zastupiteľstva, kontroluje ich neziskový sektor. Som presvedčený, že zákon o verejnom obstarávaní bol druhým veľmi silným počinom v prospech regionálneho rozvoja, ale i čerpania eurofondov," uzavrel minister.