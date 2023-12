Ministerstvo financií: Audítori zistili dva nedostatky v pláne obnovy

Bratislava 1. decembra (TASR) - Súhrn auditov upozornil na dva nedostatky v rámci plánu obnovy. Najvážnejším z nich je meškanie optimalizácie siete záchranných zdravotných zariadení v gescii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Po odstránení nedostatku bude možné preplatiť žiadosť o platbu štvrtej splátky vo výške 923,8 milióna eur. Informoval o tom v piatok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.



"Snažíme sa upozorňovať na nedostatky, lebo len tak je možné urobiť včasnú nápravu u nás doma a zároveň byť dôveryhodným partnerom pre Európu," uviedla generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly MF SR Vladimíra Zacharidesová.



Sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s Úradom vládneho auditu skontrolovala sedem rezortných ministerstiev a Úrad vlády (ÚV) SR. Súhrn auditov poukázal na podľa nich najzávažnejší nedostatok v oblasti reforiem, ktoré sa týkajú definovania optimalizovanej siete záchrannej zdravotnej služby. "Bez úplného splnenia tohto míľnika nebude totiž možné preplatiť žiadosť o platbu štvrtej splátky v plnej výške," dodal rezort financií.



Za závažný nedostatok audítori označili aj nevyužívanie nového informačného systému ISPO všetkými vykonávateľmi plánu obnovy. Následne to podľa nich spôsobuje časový sklz pri importovaní monitorovacích údajov do systému, ako aj pochybnosti o zodpovednosti v prípade vloženia nesprávnych alebo neúplných dát.



"Úrad vlády SR ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) však už urobil potrebné opatrenia a začiatkom nasledujúceho roka by mohlo dôjsť k náprave tohto nežiadúceho stavu," uzavrel rezort.