Ministerstvo financií bude analyzovať cenový vývoj základných potravín

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR bude musieť vykonať analýzu cenového vývoja na trhu so základnými potravinami a v prípade potreby navrhnúť vláde dočasné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o cenách poslancov opozičného Smeru-SD, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Rezort financií bude po novom povinný do 30 dní od účinnosti novely vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín. Ak sa preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín, ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť potravín, navrhne vhodné opatrenia na obdobie šiestich mesiacov a bezodkladne ich predloží vláde na schválenie.



Poslanci z novely vypustili konkrétny zoznam základných potravín, ktorých ceny sa mali sledovať. Nahradili ho odkazom na prílohu zákona o DPH, ktorá takýto zoznam obsahuje.



Predkladatelia tiež pripomenuli, že v minulosti sa s cieľom znížiť administratívnu záťaž predávajúcim tovaru, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, zrušila povinnosť viesť evidenciu o cenách, vrátane kalkulácii nákladov a zisku. "Realizáciou uvedeného tak štátne orgány prišli o dôležitú možnosť zabezpečiť si relevantné podklady pri realizácii svojich oprávnení, či už z hľadiska reakcie na výnimočné situácie, alebo pri výkone trhového dohľadu," upozornili. Účelom ich novely je tak aj obnovenie právneho rámca do stavu pred predchádzajúcou novelizáciou zákona.



Opätovne tak určí povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov, vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru aj pre vybraných predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien. "Vedenie takejto evidencie je prirodzenou súčasťou cenotvorby každého zodpovedného podnikateľského subjektu a za súčasného zachovania predchádzajúcich výnimiek, ktoré zákon poznal pred zrušením tejto povinnosti, nepredstavuje zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľov," dodali predkladatelia.



Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.