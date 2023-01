Ministerstvo financií bude tento rok viazať 3 % výdavkov

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) pristúpi v máji tohto roka k viazaniu 3 % výdavkov rozpočtu. Ide o sumu presahujúcu trištvrte miliardy eur. Zároveň musí na budúci rok pripraviť vyrovnaný rozpočet. V stredu po rokovaní vlády to avizoval štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek. Tieto povinnosti vyplývajú zo sankcií dlhovej brzdy za príliš vysoký verejný dlh, ktoré začnú platiť dva roky od schválenia programového vyhlásenia vlády Eduarda Hegera (OĽANO).



"Trištvrte miliardy je veľmi veľa peňazí. Ministerstvo financií vždy rešpektovalo a bude rešpektovať zákon, implementujeme to nariadenie. Urobíme všetko pre to, aby dopad tohto opatrenia bol čo najmenší pre všetky dotknuté kapitoly," uviedol Klimek v súvislosti s povinnosťou viazať výdavky.



Za väčší problém označil vyrovnaný rozpočet. "Je to hraničiace s nerealitou, aby Slovensko budúci rok hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom," upozornil. Vzhľadom na to, že tento rok v septembri budú pravdepodobne predčasné voľby, nová vláda bude mať po nich opäť dvojročnú výnimku na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy. Môže tak po nástupe zmeniť rozpočet, ktorý však súčasné vedenie ministerstva musí pripraviť ako vyrovnaný. Na rokovanie vlády musí návrh predložiť najneskôr 15. októbra.



V súvislosti s prípravou rozpočtov v ďalších rokoch Klimek poukázal na to, že sa už bude musieť riadiť výdavkovými limitmi. "V tomto zmysle je oveľa dôležitejšie, že máme schválený režim výdavkových limitov. Ten bude záväzný a podľa neho sa bude musieť rozpočet zostavovať," dodal.



Eurostatom potvrdený verejný dlh za rok 2021 presahujúci 62 % hrubého domáceho produktu (HDP) bol najvyšší v histórii Slovenska a zároveň nad najvyšším sankčným pásmom zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To by zodpovedalo uplatneniu najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Počas prvých 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia novej vlády, čo bolo v máji 2021, však tieto sankcie neplatia. Kabinet dovtedy plní povinnosti zodpovedajúce nižšiemu pásmu. Parlamentu predkladá návrh opatrení na zníženie dlhu a platy členov vlády sa znížia na úroveň predchádzajúceho roka.