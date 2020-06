Ministerstvo financií chce pomôcť samosprávam zasiahnutým koronakrízou

Štrbské Pleso 30. júna (TASR) - Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) sa v utorok zúčastnil na zasadnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese, venovanom aj pomoci obciam vo forme pôžičiek, ktoré majú v súvislosti s koronakrízou problémy s výpadkom podielových daní.



"Čo sa týka samotných financií, ten výpadok daní bude tento rok nižší ako sme predpokladali v apríli, avšak budúci rok bude vyšší," uviedol Heger. Spresnil, že výpadok na daní z príjmu fyzických osôb je podľa najnovšej prognózy na tento rok vo výške 121 miliónov eur.



Heger pochválil samosprávy, že pred koronakrízou dobre hospodárili a pripravili sa na to v podobe rezervného fondu aj v podobe peňazí na účte.



Ministerstvo financií prichádza na pomoc aj vo forme pôžičiek. "Dobre vieme, že štát aj samosprávy sa musia správať v takomto čase proticyklicky, to znamená, že tam, kde všetci sporia a odkladajú si peniaze z dôvodu neistoty, musí vstúpiť štát a investovať peniaze," povedal Heger.



Predseda ZMOS-u Branislav Tréger si myslí, že mestá a obce nebudú pristupovať na formu pôžičiek. "Potrebujeme, aby tých 311 miliónov eur z doznievajúceho programového obdobia bolo nejako realizovaných v rámci terénu, v rámci kapitálových výdajov. Je naozaj fundamentálna vec, aby sme dokázali so štátom odstrániť všetky prekážky, aby sa tie kapitálové výdaje dostali do toho terénu," vysvetlil Tréger.



Dodal, že mestá a obce prežili napríklad aj krízu v roku 2011 a aj teraz majú ambíciu poradiť si. "Niektoré veci môžu byť v rámci života oklieštené. Počuli sme z úst primátorov a starostov, že niektoré športové odvetvia, kultúra, možno bezpečnosť, pôjdu niekde na nižšiu úroveň financovania," doplnil predseda ZMOS-u.