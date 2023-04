Ministerstvo financií: Ekonomika sa z pandémie zotavila už v roku 2021

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenská ekonomika sa z problémov spôsobených pandémiou koronavírusu zotavila už v roku 2021. Hrubý domáci produkt (HDP) vtedy rástol rýchlejšie, ako sa doteraz odhadovalo. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR v súvislosti s revíziou údajov za minulé roky, ktorú v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Kým za rok 2021 bol doteraz vykazovaný medziročný rast HDP na úrovni 3 %, v skutočnosti bol výrazne lepší a slovenská ekonomika vzrástla o takmer 5 %, vyčíslil rezort financií. Štatistický úrad zmenil čísla za rok 2021 na základe výkazov, ktoré od podnikov prichádzajú s oneskorením.



"Aj napriek tomu, že pandémia urobila v rokoch 2020 až 2022 v našej ekonomike búrku, najnovšie čísla štatistického úradu hovoria o tom, že sme tieto roky prežili lepšie, než sme si doteraz mysleli," zhodnotilo ministerstvo.



Štatistický úrad reviduje údaje národných účtov dvakrát do roka, a to v apríli a októbri. V piatok zverejnil prvú tohtoročnú revíziu, ktorá spresnila ročné aj štvrťročné údaje o HDP a jeho zložkách za roky 2019 až 2022. Vplyv revízie upravil vývoj HDP za jednotlivé roky od 0 do 1,9 percentuálneho bodu (p. b.). V jednotlivých štvrťrokoch predstavujú zmeny od -0,1 do 1,9 p. b. Tempo rastu za rok 2022 zostalo nezmenené na úrovni 1,7 %.