Ministerstvo financií má 7 odhadov na opravu cesty Muráň – Predná Hora

Bratislava 15. októbra (TASR) – Na Ministerstvo financií (MF) SR bolo doručených sedem indikatívnych odhadov nákladov na opravu poškodeného úseku cesty medzi Muráňom a Prednou Horou. Pohybovali sa v rozmedzí od 4,9 miliónov eur až 9,6 miliónov eur s DPH. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu financií.



MF zároveň zdôraznilo, že odhady sa líšia vo svojom detaile od jedného čísla za celý projekt až po podrobný výkaz výmer. Odhad nákladov doručili COLAS Slovakia, Doprastav, EUROVIA SK, Metrostav DS, Skanska SK, združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat a STRABAG.



Stavebné spoločnosti mali doručiť na ministerstvo financií ponuky, za koľko by dokázali opraviť úsek cesty medzi Muráňom a Prednou Horou. Vyzval ich na to začiatkom októbra vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab na tlačovej konferencii s premiérom Igorom Matovičom a ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽANO). Na základe týchto ponúk vláda následne uvoľní prostriedky na opravu cesty Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK).