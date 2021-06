Ministerstvo financií nepredlžuje problémovú zmluvu so SAP

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR nepredlžuje problémovú zmluvu so spoločnosťou SAP. Informoval o tom tlačový odbor MF SR.



Ministerstvu financií SR sa aj napriek intenzívnym rokovaniam so spoločnosťou SAP Slovensko nepodarilo nájsť vhodný spôsob, ako predĺžiť zmluvu na licenčnú podporu služieb PSLE a PE. Ide o služby, ktoré poskytujú technickú podporu produktov SAP na ministerstve školstva, vnútra, financií a záujem o pristúpenie mal aj rezort obrany.



Rezort financií sa pri vyjednávaní musel vyrovnať s tým, že na pôvodnú zmluvu z roku 2018 bola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podaná žaloba na jej neplatnosť. MF SR navyše "zdedilo" aj konanie zo strany ÚVO o udelenie pokuty za porušenie zákona, ako aj pre ďalšie problematické body.



"Ministerstvo financií intenzívne hľadalo riešenie, ako zabezpečiť podporu produktov SAP zákonnou formou, no situáciu sme vyhodnotili tak, že najlepším riešením bolo túto zmluvu v danej situácii nepredĺžiť," dodal tlačový odbor MF SR s tým, že rezort financií bude v spolupráci s ostatnými partnermi hľadať transparentné a zákonné riešenie vzniknutej situácie.