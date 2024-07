Ministerstvo financií odmieta nepravdy o pripravovaných opatreniach

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR odmieta tvrdenia, že rezort plánuje zaviesť bežným občanom zdaňovanie výberov z bankomatov a bankových prevodov. Označilo ich za klamstvá a šírenie poplašných správ. Rovnako to platí aj pri téme údajného rušenia paušálnych výdavkov pre živnostníkov.



"Ministerstvo financií sa ostro ohradzuje voči šíreniu ničím nepodložených, zavádzajúcich a nepravdivých informácií zo strany niektorých opozičných politických strán, ktoré majú vo verejnosti vzbudiť strach a neistotu. Niektorí politici totiž účelovo narábajú s neoverenými faktami a svoje domnienky prezentujú na tlačových konferenciách ako fakty," uviedol rezort v stanovisku. V tejto súvislosti vyzval všetkých, aby nešírili neoverené a ničím nepodložené informácie.



Ministerstvo potvrdilo, že momentálne pracuje na balíku konsolidačných opatrení, ktorého výsledná podoba však bude známa až po rokovaniach koaličnej rady. "Následne budú všetky opatrenia detailne predstavené verejnosti," avizoval rezort financií.



Opozičná SaS v piatok vyhlásila, že o zámere zdaniť všetky bezhotovostné operácie vrátane platieb kartou či posielania výplaty na účet sa na MF vážne diskutuje. Tento nápad kritizuje s tým, že zavedenie dane z bezhotovostných prevodov by v konečnom dôsledku zaplatili bežní občania, aj keď by bol cielený predovšetkým na firmy. Proti návrhu sa vyslovilo aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).