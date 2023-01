Ministerstvo financií: Tarifa za prenos elektriny neporastie

Bratislava 16. januára (TASR) - Tarifa na straty v prenose elektriny zostáva tento rok na úrovni vlaňajška, a to napriek vyšším cenám na trhu. Kompenzáciu zabezpečí mimoriadny odvod vo výške 153 miliónov eur, na ktorom sa dohodli Ministerstvo financií (MF) SR a jeho dcérska spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). Informoval o tom rezort financií s tým, že v opačnom prípade by hrozil až päťnásobný nárast tohto poplatku.



Spoločnosti SEPS sa vlani podľa ministerstva hospodársky mimoriadne darilo, keď profitovala z vysokých cien elektriny. Môže si teda dovoliť mimoriadny odvod, vďaka ktorému zostane spomínaná tarifa na vlaňajšej úrovni 1,7169 eura na megawatthodinu (MWh) namiesto zvýšenia na 8,6564 eura/MWh.



"Okrem vyčlenenia dokopy piatich miliárd eur v štátnom rozpočte v rokoch 2022 a 2023 a troch miliárd eur, ktoré domácnosti ušetria prostredníctvom zmrazenia silovej elektriny, ide o ďalší balík financií, ktorý nám významným spôsobom pomôže prekonať náročnú energetickú krízu," zhodnotil štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.



Odvodom pritom nebudú dotknuté investičné potreby SEPS, ani jej príprava na zelenú energetiku. "Slovenská elektrizačná prenosová sústava je v turbulentnej situácii na trhu s elektrinou dobre pripravená reagovať na jeho potreby. Aj preto sme mohli minulý rok profitovať z vysokých cien elektriny najmä pri jej severo-južnom či južno-severnom tranzite cez našu krajinu," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Peter Dovhun.



Deklaroval, že ako manažéri štátnej akciovky chápu snahu vlády pomôcť domácnostiam aj štátnemu rozpočtu. "Zároveň však musíme, ako dobrí hospodári, finančne zabezpečiť investičné potreby našej spoločnosti spojené s rýchlym prechodom našej krajiny na zelenú energetiku a ďalšími revolučnými pohybmi v našom biznise. To sa nám vďaka korektným rokovaniam s naším akcionárom - ministerstvom financií a regulátorom podarilo," dodal Dovhun.