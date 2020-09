Ministerstvo financií USA schválilo American Airlines ďalšiu pôžičku

New York 27. septembra (TASR) - Americké ministerstvo financií (MF) schválilo leteckej spoločnosti American Airlines pôžičku vo výške 5,5 miliardy USD (4,73 miliardy eur) na prekonanie problémov spôsobených pandémiou nového koronavírusu.



Letecká spoločnosť totiž upozornila, že by bez ďalšieho balíka pomoci od Kongresu mohla na budúci mesiac prepustiť až 19.000 zamestnancov. V správe pre zamestnancov uviedla, že nové financie jej "pomôžu zabezpečiť dlhodobejšiu likviditu, kým sa dopyt nevráti".



Pôžička aerolíniám je súčasťou rozsiahleho balíka federálnych opatrení na podporu ekonomiky v rámci takzvaného zákona CARES schváleného na jar tohto roku. To povedie k ďalšiemu nárastu dlhu aerolínií, ktorý je už teraz vyšší, ako dlhy iných popredných amerických leteckých dopravcov.



Ministerstvo financií aerolíniám tiež oznámilo, že pôžičku je možné zvýšiť až na 7,5 miliardy USD, "aj keď túto sumu musí najprv ministerstvo schváliť," informovali American Airlines v hlásení pre burzu cenných papierov.



Zákon CARES umožňuje poskytnúť finančné prostriedky z programu Payroll Support Program (PSP) pre amerických dopravcov vo výške 25 miliárd USD vrátane American Airlines.



Americké letecké spoločnosti, ktoré využili prostriedky PSP, sa zaviazali, že do konca septembra nepodniknú žiadne nedobrovoľné rušenie pracovných miest. American Airlines ale varovali, že od októbra môžu prepustiť 19.000 pracovníkov, ak nebudú mať k dispozícii nový záchranný balíček.



(1 EUR = 1,1634 USD)