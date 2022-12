Ministerstvo financií ušetrilo na štátnych informačných technológiách

Bratislava 14. decembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR a jeho podriadené organizácie ušetrilo na zákazkách na informačné technológie 91,7 milióna eur. V najbližšom období by mali úspory vzrásť takmer o ďalších 14 miliónov eur, informovala na stredajšej tlačovej konferencii generálna tajomníčka služobného úradu MF Veronika Gmiterko.



"Začali sme šetriť na nákladoch a predefinovaní zmlúv, kde sme už ušetrili niečo cez 90 miliónov a ďalších 14 máme rozpracovaných. Robíme škrty nielen ekonomické, ale aj efektívne. Začíname s novými systémovými zmenami v riadení ľudských zdrojov, ale aj zapájaní inštitúcií tak, ako to býva bežné v súkromnej sfére, že firmy si získavajú zamestnancov už počas stredných a vysokých škôl," uviedla Gmiterko.



Samotné MF sa podieľa na celkových úsporách sumou 59,6 milióna eur, ďalšie úspory si podelili podriadené organizácie rezortu. K efektívnejšiemu spravovaniu verejných financií prispela napríklad aj Slovenská konsolidačná, ktorá v spolupráci s Kempelenovým inštitútom spustila pilotný projekt umelej inteligencie. Tá s pomocou metód strojového učenia vie určiť pravdepodobnosť vymoženia nadobudnutých pohľadávok, priorizovať jednotlivé pohľadávky, a tým skrátiť čas ich vymáhania a zvýšiť pravdepodobnosť ich uhradenia. Prinesie to okrem iného aj lepší hospodársky výsledok.



Míľnikom na dosiahnutie zdravých verejných financií bolo podľa rezortu schválenie novely zákona o štátnej pokladnici. MF zdôraznilo, že ide o výrazný posun vpred, vďaka ktorému dokáže zabrániť daňovým a iným finančným podvodom.