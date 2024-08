Rezort financií: Vláda by mala do budúcnosti skvalitniť politiku cien

Bratislava 19. augusta (TASR) - Úlohou vlády na nasledujúce roky je zabezpečiť skvalitnenie inštitúcií a procesov verejnej politiky v oblasti cien. Prioritou na riešenie potravinovej dostupnosti, realizáciu cenovej kontroly a stabilizáciu cenového vývoja je reštrukturalizácia a posilnenie cenových orgánov. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu Koncepcie cenovej politiky na roky 2024 až 2027, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Posilnenie celkovej štruktúry, realizácia analýz, monitoring spotrebiteľských cien, zverejňovanie cien na webovom sídle tvoria v súčasnosti nosné piliere budovania konceptu na manažment cenového vývoja a cenovej politiky," priblížil rezort financií. V spolupráci viacerých cenových orgánov sa tak vytvára systém dohľadu nad správaním podnikateľských subjektov na trhu v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ).



Zverejňovanie vybraných cenových informácií, zber a spracovanie získaných dát umožní podľa MF flexibilne reagovať na nežiadúce zmeny. "Najdôležitejším výstupom tohto systému by mala byť schopnosť vyhodnotiť prípadný extrémne nežiadúci cenový vývoj životne dôležitých výrobkov a operatívne prijať účinné opatrenia v spolupráci s ostatnými cenovými orgánmi," avizoval rezort financií.



Ministerstvo podľa materiálu realizuje kroky k rozvíjaniu súvisiaceho informačného systému. Informácie o spotrebiteľských cenách budú zverejňované na jeho webovom sídle. "Na prehľad o vývoji cien základných potravín na tuzemskom trhu, sledovanie cenovej stability a dostupnosti tovarov ministerstvo financií vykonáva cenovú analýzu cien na trhu a v prípade nežiaduceho cenového vývoja môže predložiť vláde opatrenia na zvrátenie negatívneho trendu," podčiarkol rezort. Zriadil tiež nové cenové oddelenie na realizáciu legislatívneho rámca, zber dát, analyzovanie a monitoring situácie v cenovej oblasti.