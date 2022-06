Rezort informatizácie hľadá miesto pre superpočítač, možné sú i Košice

Košice 10. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR hľadá priestory na umiestnenie pripravovaného superpočítača, pričom oslovilo viacero potenciálnych prevádzkovateľov dátových centier. "Dostali sme už viacero odpovedí, niektoré subjekty si vyžiadali viac času vrátane Košického klastru nového priemyslu (CNIC). Termín dodania požadovaných informácií sme predlžili do 17. júna 2022," uviedlo v piatok ministerstvo pre TASR.



MIRRI tak reagovalo na otvorený list pod hlavičkou CNIC adresovaný ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí). Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva v ňom deklarujú potrebu a pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole východného Slovenska.



Projekt "Budovanie udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov", ktorý MIRRI realizuje, má celkový rozpočet 70 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je vybudovať ekosystém vysokovýkonných výpočtov a prevádzkovať superpočítač pre Národné superpočítačové centrum. Prevádzkovanie superpočítača podporí inovácie na Slovensku a zároveň umožní zapojiť do tohto ekosystému excelentných výskumníkov aj ďalšie subjekty zo Slovenska a Európy.



"Nie je rozhodujúce, kde sa výpočtová infraštruktúra bude fyzicky nachádzať, ale ako bude zabezpečený prístup k výpočtovému výkonu pre používateľov a budovanie celého ekosystému vysokovýkonného počítania. Ten má poskytovať služby pre verejný sektor, vedecké tímy aj podnikateľským subjektom," konštatoval odbor komunikácie ministerstva.



V súčasnosti podľa neho prebieha vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a zber údajov potrebných na realizačnú etapu projektu. Pre krátkosť času neprichádza do úvahy výstavba nového objektu dátového centra a počíta sa s možnosťou využiť alebo prispôsobiť existujúce dátové centrá. V rámci rozpočtu je pritom potrebné zohľadniť aj náklady na úpravu objektu i prevádzkové náklady, najmä spotrebu energie.



"Naším cieľom je transparentné verejné obstarávanie, preto v rámci otvorenej súťaže poskytneme priestor na zapojenie sa všetkým dodávateľom technológie. Pri príprave štúdie sme oslovili všetkých potenciálnych výrobcov so žiadosťou o štruktúrovanú technickú a cenovú ponuku vrátane firiem Atos, HPE, Lenovo, Dell aj Tachyum," uviedlo ministerstvo.