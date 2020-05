Ministerstvo hospodárstva pokračuje v podpore nákupu elektromobilov

Bratislava 26. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, ktorý na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavilo. Do konca mája chce rezort posúdiť žiadosti, ktoré už sú na ministerstve. Informovalo o tom v utorok ministerstvo.



Po obnovení projektu opätovne zasadla komisia a schválila 127 žiadostí. Prerozdelených tak bude ďalších takmer 1,1 milióna eur. Doteraz bolo spolu schválených 340 žiadostí, z toho v 279 prípadoch ide o fyzické osoby a 61 schválených žiadostí je od právnických osôb. Celková suma odsúhlasená na podporu kúpy elektroáut je tak spolu už 2,76 milióna eur. Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva o poskytnutí dotácie. Na nákup automobilu majú od termínu podpísania zmluvy 12 mesiacov. Aktuálne sa administratívne overuje 240 žiadostí.



Pre nedostatky nebolo schválených 13 žiadostí a ministerstvo okrem toho zaevidovalo 75 storno žiadostí. "Keďže sa uvoľnili doteraz vyčlenené finančné prostriedky na tieto neschválené a storno žiadosti, v súlade s podmienkami výzvy budú od júna oslovovaní ďalší žiadatelia zo zásobníka," uviedol štátny tajomník MH Karol Galek. Celková suma určená na túto výzvu je šesť miliónov eur, pričom výzva je otvorená až do jej vyčerpania. Rezort hospodárstva už vyplatil aj prvých 40 dotácií v súhrnnej hodnote 299.000 eur.



Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo ministerstvo hospodárstva koncom minulého roka. Výška dotácie na nákup nového elektromobilu je 8000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla je to 5000 eur. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.