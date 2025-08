Ministerstvo hospodárstva pripravilo scenáre adresnej energopomoci

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo pre rok 2026 viaceré scenáre adresnej energopomoci, o finálnej podobe ktorej rozhodne vláda SR. Cieľom rezortu je zabezpečiť pomoc, ktorá bude automatická, rýchla a efektívna, a to bez nutnosti osobných návštev obyvateľov na úradoch. Informovalo o tom v utorok ministerstvo.



„Prvým krokom bolo vypracovanie potrebnej legislatívy. Vďaka tomu sme mohli prepojiť už existujúce registre a dáta, ktoré som kedysi osobne pripravovala a implementovala na Ministerstve vnútra SR, a mohli sme tak vytvoriť súhrnný systém, ktorý nám umožnil pripraviť viacero alternatívnych návrhov na vyplácanie adresnej energopomoci pre domácnosti,“ uviedla ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



Šéfka rezortu vysvetlila, že kľúčom pre určenie prijímateľov pomoci bude najmä ich príjem a spotreba. Najväčší dôraz by malo MH klásť na ohrozené skupiny, ako sú dôchodcovia, neúplné rodiny alebo zdravotne znevýhodnení občania.



Rezort priblížil, že v rámci aktivít bolo nevyhnutné automatizovane doplniť čísla bytov do registra adries pri viac ako 1,1 milióna bytov z takmer dvoch miliónov slovenských domácností. Došlo aj k prepojeniu 223 databáz od dodávateľov a distribútorov komodít a k spracovaniu viac ako 3000 súborov z katastra, zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, z finančnej správy a ďalších inštitúcií. Ministerstvo zároveň identifikovalo takzvanú energetickú domácnosť, čiže domácnosť zloženú z osôb s trvalým pobytom na danej adrese.



Rezort hospodárstva predstavil pripravené alternatívy adresnej energopomoci predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Tie by mali byť následne predložené na rokovanie vlády SR.